Тевес одержал первую победу в тренерской карьере

Карлос Тевес, который в конце июня возглавил «Росарио Сентраль», одержал свою первую победу в тренерской карьере. Его команда в 7-м туре чемпионата Аргентины обыграла «Сармьенто» со счетом 1:0.

Для того, чтобы одержать первую победу, Тевесу понадобились три матча. Первые два 38-летний аргентинец проиграл.

На данный момент «Росарио Сентраль» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.