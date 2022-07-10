Аргентина10 июля 2022, 09:34 |
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Тевес одержал первую победу в тренерской карьере
Его «Росарио Сентраль» обыграл «Сармьенто»
10 июля 2022, 09:34 |
321
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Карлос Тевес, который в конце июня возглавил «Росарио Сентраль», одержал свою первую победу в тренерской карьере. Его команда в 7-м туре чемпионата Аргентины обыграла «Сармьенто» со счетом 1:0.
Для того, чтобы одержать первую победу, Тевесу понадобились три матча. Первые два 38-летний аргентинец проиграл.
На данный момент «Росарио Сентраль» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.
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