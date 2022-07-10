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  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Фабиньо в Бразилии и не хочет приезжать»
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 09:13 |
510
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Фабиньо в Бразилии и не хочет приезжать»

Наставник «Металлиста 1925» – о подготовке к новому сезону

10 июля 2022, 09:13 |
510
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Фабиньо в Бразилии и не хочет приезжать»
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о подготовке команды к новому сезону УПЛ:

– Валерий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о старте подготовки. Чем занимается команда сейчас и каковы планы по ориентировочному старту нового сезона?
– Вы знаете о комплектации команды, часть игроков от нас ушли. Это 11 футболистов. 10 и плюс Фабиньо, который находится у нас на контракте, но в силу обстоятельств он в Бразилии и сюда приезжать не хочет. Я очень ценю тех ребят, которые остались с нами, которые решили продолжить начатое дело. Они знают наши требования, и это очень важно. Фактически, «скелет» команды мы сохранили. На данный момент большая группа игроков находится на просмотре.

– Сейчас команда тренируется в новой локации, в новом месте, но знакомо оно для вас. Как вам здесь?
– Счастливое мы знаем хорошо, переехали сюда. Здесь есть все условия, хорошая база, три тренировочных поля, плюс одно игровое. Есть большое и маленькое синтетические поля. Есть хороший тренажерный зал. Это самое главное для нас. Зал для теории, где мы каждый день разбираем наши тренировки. Делаем все, чтобы команда играла в увлекательный футбол.

– Вы уже сказали, что группа игроков ушла, есть футболисты на просмотре. Каким бы на ваш взгляд было идеальное нынешнее трансферное окно, ну и каковы минимальные потребности для команды?
– Всегда любой тренер ищет усиление. У нас ситуация очень сложная. Мы уехали из своего города. Конечно, попробуем, чтобы наша команда была не хуже прошлогоднего, а возможно даже сильнее. Мы все для этого сделаем.

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Источник ФК Металлист 1925
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