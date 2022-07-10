Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал дальнейшую судьбу харьковского клуба.

– Сейчас понемногу возрождается футбол. Все волнуются за судьбу «Металлиста» в новом чемпионате...

– Да уже возродили. Сколько еще раз его возрождать?

– А теперь что с «Металлистом»? Какова его судьба?

– Я не понимаю судьбы существования всего остального.

– Металлист вам больше не интересует?

– Меня все интересует: и страна, и Металлист. Но я не знаю, как ответить на ваш вопрос о футболе и всем остальном.

– Как вы отпустили Красникова и Кучера?

– Я никого никуда не отпускал.

– Вы в футболе останетесь? Он вам еще интересен?

- Я всегда интересуюсь футболом, но когда есть условия для его создания. Ну, сколько раз я могу его создавать? Скажите мне, сколько еще раз я должен восстанавливать «Металлист» из пепла? Скажите, чтобы я точно знал. 10, 15, 20 раз? Дайте мне какую-нибудь перспективу, чтобы я понимал. Вы ведь видели результаты моего занятия «Металлистом»? И один, и другой раз. Скажите мне, сколько еще раз нужно будет его восстанавливать, чтобы я распределил силы. Тогда я отвечу на ваши вопросы.

– «Металлист» будет жить?

– Конечно, сто процентов. Миллиард процентов.