Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
Президент «Металлиста» ответил на вопрос о будущем харьковского клуба
Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал дальнейшую судьбу харьковского клуба.
– Сейчас понемногу возрождается футбол. Все волнуются за судьбу «Металлиста» в новом чемпионате...
– Да уже возродили. Сколько еще раз его возрождать?
– А теперь что с «Металлистом»? Какова его судьба?
– Я не понимаю судьбы существования всего остального.
– Металлист вам больше не интересует?
– Меня все интересует: и страна, и Металлист. Но я не знаю, как ответить на ваш вопрос о футболе и всем остальном.
– Как вы отпустили Красникова и Кучера?
– Я никого никуда не отпускал.
– Вы в футболе останетесь? Он вам еще интересен?
- Я всегда интересуюсь футболом, но когда есть условия для его создания. Ну, сколько раз я могу его создавать? Скажите мне, сколько еще раз я должен восстанавливать «Металлист» из пепла? Скажите, чтобы я точно знал. 10, 15, 20 раз? Дайте мне какую-нибудь перспективу, чтобы я понимал. Вы ведь видели результаты моего занятия «Металлистом»? И один, и другой раз. Скажите мне, сколько еще раз нужно будет его восстанавливать, чтобы я распределил силы. Тогда я отвечу на ваши вопросы.
– «Металлист» будет жить?
– Конечно, сто процентов. Миллиард процентов.
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