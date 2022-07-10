Кочергин отобрал трофей у Цитаишвили. Ракув выиграл Суперкубок Польши

В субботу состоялся поединок за Суперкубок Польши, в котором «Ракув» обыграл «Лех» со счетом 2:0.

Голы были забиты в конце первого тайма и начале второго. На 43-й минуте Богдан Раковитан открыл счет, а на 51-й Матеуш Вдовяк закрепил преимущество «Ракува».

В составе «Ракува» принял участие в матче экс-полузащитник «Зари» Владислав Кочергин, который вышел на поле после выхода на замену на 78-й минуте.

В стартовом составе «Леха» вышел арендованный у «Динамо» Георгий Цитаишвили, который был заменен на 74-й минуте. Весь поединок на скамейке запасных «Леха» провел украинский голкипер Артур Рудько.