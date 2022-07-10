Матч Ворсклы в Лиге конференций будут судить швейцарцы

21 июля полтавская «Ворскла» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций встретится со шведским АИКом. Номинально домашнюю встречу полтавчане проведут в Стокгольме.

Обслуживать поединок будет швейцарская бригада судей.

Главным арбитром назначен Урс Шнидер, а помогать на линиях ему будут Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер.