Лига конференций10 июля 2022, 02:22 |
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Матч Ворсклы в Лиге конференций будут судить швейцарцы
Главным арбитром будет Урс Шнидер
10 июля 2022, 02:22 |
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21 июля полтавская «Ворскла» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций встретится со шведским АИКом. Номинально домашнюю встречу полтавчане проведут в Стокгольме.
Обслуживать поединок будет швейцарская бригада судей.
Главным арбитром назначен Урс Шнидер, а помогать на линиях ему будут Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер.
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