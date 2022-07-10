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  4. Матч Ворсклы в Лиге конференций будут судить швейцарцы
Лига конференций
10 июля 2022, 02:22 |
37
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Матч Ворсклы в Лиге конференций будут судить швейцарцы

Главным арбитром будет Урс Шнидер

10 июля 2022, 02:22 |
37
0
Матч Ворсклы в Лиге конференций будут судить швейцарцы
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июля полтавская «Ворскла» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций встретится со шведским АИКом. Номинально домашнюю встречу полтавчане проведут в Стокгольме.

Обслуживать поединок будет швейцарская бригада судей.

Главным арбитром назначен Урс Шнидер, а помогать на линиях ему будут Марко Цюрхер и Беньямин Цюрхер.

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Источник УЕФА
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