Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Кучер поборется за тройку с любой командой»

Бывший игрок харьковского «Металлиста» Антон Поступаленко поделился мнением о главном тренере харьковчан Александре Кучере, который близок к назначению на пост наставника «Днепра-1».

- Он приятный человек, целеустремленный, видно, что хочет работать. На него тоже была очень большая нагрузка в Металлисте. И по результатам, и когда говорят: «Смотрите, тут просто футболисты, особо тренерской работы нет». Но за всем этим стоит большой труд. Я считаю, что ему будет тяжело, но уверен, что он справится, и с любой командой, в которую он придет, они поборются за тройку точно, но не за чемпионство.

- Будет ли для Кучера проблемой отсутствие опыта выполнения таких задач?

- Они могут быть, но, думаю, рядом будет Евгений Красников, и в каких-то моментах он может ему подсказать. Хотя я знаю, что он не лезет в тренерскую деятельность. Но, думаю, что рядом с таким человеком у него все получится.

- Кучер, по вашему мнению, современный тренер?

- Наверное, он многое взял у Мирчи Луческу, судя по слухам о том, как тренировал Луческу. Много взял с чемпионата Турции, в котором тоже выступал. Конечно, это уже новое поколение тренеров, и у них есть свои наработки. Хотя не скажу, что у него легкие тренировки, они очень тяжелые, – сказал Поступаленко.