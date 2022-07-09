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  4. Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Кучер поборется за тройку с любой командой»
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 23:56 |
299
4

Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Кучер поборется за тройку с любой командой»

Бывший игрок «Металлиста» считает, что за чемпионство с «Днепром-1» будет сражаться сложно

09 июля 2022, 23:56 |
299
4
Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Кучер поборется за тройку с любой командой»
ФК Металлист Харьков. Александр Кучер

Бывший игрок харьковского «Металлиста» Антон Поступаленко поделился мнением о главном тренере харьковчан Александре Кучере, который близок к назначению на пост наставника «Днепра-1».

- Он приятный человек, целеустремленный, видно, что хочет работать. На него тоже была очень большая нагрузка в Металлисте. И по результатам, и когда говорят: «Смотрите, тут просто футболисты, особо тренерской работы нет». Но за всем этим стоит большой труд. Я считаю, что ему будет тяжело, но уверен, что он справится, и с любой командой, в которую он придет, они поборются за тройку точно, но не за чемпионство.

- Будет ли для Кучера проблемой отсутствие опыта выполнения таких задач?
- Они могут быть, но, думаю, рядом будет Евгений Красников, и в каких-то моментах он может ему подсказать. Хотя я знаю, что он не лезет в тренерскую деятельность. Но, думаю, что рядом с таким человеком у него все получится.

- Кучер, по вашему мнению, современный тренер?
- Наверное, он многое взял у Мирчи Луческу, судя по слухам о том, как тренировал Луческу. Много взял с чемпионата Турции, в котором тоже выступал. Конечно, это уже новое поколение тренеров, и у них есть свои наработки. Хотя не скажу, что у него легкие тренировки, они очень тяжелые, – сказал Поступаленко.

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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 4
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Aleks04
Кучера і особливо Краснікова запросили не для того, щоб клуб боровся за 3 місце. Для цього не потрібні всякі Краснікови, коли є Платов. Нині зовсім інші завдання перед клубом. Прихід Кучера до клубу однозначно сумнівний, але це вимога Краснікова. Подивимося, що з цього вийде.
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0
Westwood.
Позмагаєтся питання в тому яке місце він займе ))))
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0
Remark
Тупо слили весь штаб Коломойскому (олигарху), который как война началась даже не помогает Украине (я по крайне мере ни разу не слышал), да и до войны особо с его стороны рвений в этом плане не было. 
Скорее всего Ярославский просто понимает, что финансировать Метал будет минимально, и мариновать таких специалистов в его команде не стоит, а лучше пусть поработают там, где бюджет и возможности лучше.
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-1
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