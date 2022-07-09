Англия09 июля 2022, 23:03 |
638
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Стало известно, под каким номером Холанд будет играть в Манчестер Сити
21-летний норвежец выбрал девятый номер
09 июля 2022, 23:03 |
638
1
Форвард Эрлинг Холанд, которого «Манчестер Сити» ранее подписал из «Боруссии» Дортмунд, выбрал себе игровой номер.
21-летний норвежец будет играть в английском клубе под 9-м номером.
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