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  4. Стало известно, под каким номером Холанд будет играть в Манчестер Сити
Англия
09 июля 2022, 23:03 |
638
1

Стало известно, под каким номером Холанд будет играть в Манчестер Сити

21-летний норвежец выбрал девятый номер

09 июля 2022, 23:03 |
638
1
Стало известно, под каким номером Холанд будет играть в Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити. Эрлинг Холанд

Форвард Эрлинг Холанд, которого «Манчестер Сити» ранее подписал из «Боруссии» Дортмунд, выбрал себе игровой номер.

21-летний норвежец будет играть в английском клубе под 9-м номером.

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Источник ФК Манчестер Сити
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