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  4. Австралийцы Эбден и Перселл впервые стали чемпионами Уимблдона
Уимблдон
09 июля 2022, 23:18 |
137
0

Австралийцы Эбден и Перселл впервые стали чемпионами Уимблдона

Мэттью и Макс больше четырех часов сражались со вторыми сеяными

09 июля 2022, 23:18 |
137
0
Австралийцы Эбден и Перселл впервые стали чемпионами Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэттью Эбден и Макс Перселл

Австралийцы Мэттью Эбден и Макс Перселл стали победителями Уимблдона в парном мужском разряде.

В матче за титул они обыграли вторых сеяных и действующих чемпионов Мате Павича и Николу Мектича из Хорватии.

Уимблдон. Финал парного разряда
Мэттью Эбден / Макс Перселл – Мате Павич / Никола Мектич – 7:6(5), 6:7(3), 4:6, 6:4, 7:6(2)

Для Эбдена и Перселла – это первый титул на турнирах Grand Slam в парном мужском разряде. Мэттью в 2013-м выигрывал Australian Open в миксте.

Стоит отметить, что Павич травмировался в полуфинале и играл со сломанным запястьем, из-за чего вместо двуручного бэкхенда был вынужден играть одной рукой.

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Уимблдон-2022 Мэттью Эбден Макс Перселл Мате Павич Никола Мектич
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Источник Sport.ua
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