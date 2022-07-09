Австралийцы Эбден и Перселл впервые стали чемпионами Уимблдона

Австралийцы Мэттью Эбден и Макс Перселл стали победителями Уимблдона в парном мужском разряде.

В матче за титул они обыграли вторых сеяных и действующих чемпионов Мате Павича и Николу Мектича из Хорватии.

Уимблдон. Финал парного разряда

Мэттью Эбден / Макс Перселл – Мате Павич / Никола Мектич – 7:6(5), 6:7(3), 4:6, 6:4, 7:6(2)

Для Эбдена и Перселла – это первый титул на турнирах Grand Slam в парном мужском разряде. Мэттью в 2013-м выигрывал Australian Open в миксте.

Стоит отметить, что Павич травмировался в полуфинале и играл со сломанным запястьем, из-за чего вместо двуручного бэкхенда был вынужден играть одной рукой.