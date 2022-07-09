Уимблдон09 июля 2022, 22:45 |
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Новак Джокович – Ник Кирьос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала Уимблдона
09 июля 2022, 22:45 |
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10 июля в финале Уимблдона встретятся первый номер посева Новак Джокович и Ник Кирьос из Австралии (№40 ATP).
Время начала матча – 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались дважды, оба раза побеждал австралиец.
Джокович будет сражаться за седьмой титул на Уимблдоне, Кирьос впервые в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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