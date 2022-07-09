Новак Джокович – Ник Кирьос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июля в финале Уимблдона встретятся первый номер посева Новак Джокович и Ник Кирьос из Австралии (№40 ATP).

Время начала матча – 16:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались дважды, оба раза побеждал австралиец.

Джокович будет сражаться за седьмой титул на Уимблдоне, Кирьос впервые в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи