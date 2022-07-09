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  4. Новак Джокович – Ник Кирьос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
09 июля 2022, 22:45 |
214
0

Новак Джокович – Ник Кирьос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Уимблдона

09 июля 2022, 22:45 |
214
0
Новак Джокович – Ник Кирьос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Wimbledon

10 июля в финале Уимблдона встретятся первый номер посева Новак Джокович и Ник Кирьос из Австралии (№40 ATP).

Время начала матча – 16:00 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались дважды, оба раза побеждал австралиец.

Джокович будет сражаться за седьмой титул на Уимблдоне, Кирьос впервые в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник Sport.ua
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