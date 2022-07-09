Мы теперь друзья? Кирьос и Джокович пообщались перед финалом Уимблдона

Финалисты Уимблдона Новак Джокович и Ник Кирьос обменялись репликами перед матчем за титул, который состоится в воскресенье.

Джокович: «Тебе понадобилось пять лет, чтобы сказать обо мне что-то хорошее».

Кириос: «Но я защитил тебя, когда это было важно».

Джокович: «Это правда, я это ценю».

Чуть позже австралиец опубликовал этот диалог с вопросом: «Мы теперь друзья?», но что серб ответил: «Если ты позовешь меня выпить или на ужин, я пойду. P.S. Завтрашний победитель платит».

Кириос не остался в долгу и завершил общение в своем стиле: «Договорились. Пойдем в ночной клуб и оторвемся».