Мы теперь друзья? Кирьос и Джокович пообщались перед финалом Уимблдона
Теннисисты обменялись репликами в инстаграме
Финалисты Уимблдона Новак Джокович и Ник Кирьос обменялись репликами перед матчем за титул, который состоится в воскресенье.
Джокович: «Тебе понадобилось пять лет, чтобы сказать обо мне что-то хорошее».
Кириос: «Но я защитил тебя, когда это было важно».
Джокович: «Это правда, я это ценю».
Чуть позже австралиец опубликовал этот диалог с вопросом: «Мы теперь друзья?», но что серб ответил: «Если ты позовешь меня выпить или на ужин, я пойду. P.S. Завтрашний победитель платит».
Кириос не остался в долгу и завершил общение в своем стиле: «Договорились. Пойдем в ночной клуб и оторвемся».
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