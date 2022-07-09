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  4. Калинина и Цуренко узнали первых соперниц на турнире в Будапеште
WTA
09 июля 2022, 20:17 |
389
0

Калинина и Цуренко узнали первых соперниц на турнире в Будапеште

Состоялась жеребьевка основной сетки

09 июля 2022, 20:17 |
389
0
Калинина и Цуренко узнали первых соперниц на турнире в Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина и Леся Цуренко

Состоялась жеребьевка основной сетки в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№34 WTA) на старте сразится с Катериной Синяковой из Чехии (№79 WTA).

Леся Цуренко (№101 WTA) в первом раунде сыграет против квалифаера.

Отметим, что борьбу в квалификации продолжает Катерина Байндл.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Ангелина Калинина Леся Цуренко WTA Будапешт
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Источник Sport.ua
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