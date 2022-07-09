WTA09 июля 2022, 20:17 |
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Калинина и Цуренко узнали первых соперниц на турнире в Будапеште
Состоялась жеребьевка основной сетки
09 июля 2022, 20:17 |
389
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Состоялась жеребьевка основной сетки в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (№34 WTA) на старте сразится с Катериной Синяковой из Чехии (№79 WTA).
Леся Цуренко (№101 WTA) в первом раунде сыграет против квалифаера.
Отметим, что борьбу в квалификации продолжает Катерина Байндл.
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