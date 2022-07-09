Павелко рассказал, как будет развиваться женский футбол в Украине

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко рассказал о развитии женского футбола в Украине.

«Мы несколько лет назад приняли революционное решение, и все клубы Премьер-лиги, первой и второй лиг чемпионата Украины должны были в обязательном порядке каждый год заявлять свою женскую команду. Это было условие лицензирования. В настоящее время, во время войны, это условие мы не убираем. И клубы, которые будут выступать в УПЛ, обязательно будут иметь свои девичьи команды. И мы уверены, что в этом году мы восстановим женский чемпионат Украины», – сказал Андрей Павелко.

Он отметил, что перед войной тренером национальной женской сборной Украины стал Луис Кортес, «лучший тренер в Европе, в мире, получивший соответствующие награды от УЕФА и мировых специалистов».

«Луис Кортес с «Барселоной» выиграл финал женской Лиги чемпионов в «Челси» – 4:0. Лучший специалист! Нам нужно, чтобы он вывел игру нашей сборной на новый уровень. В последнем матче она победила Венгрию - 2:0. И это была хорошая игра. Кортес также будет курировать все наши девичьи сборные и помогать тренерам женских команд в чемпионате Украины. Поэтому у женского футбола в Украине большое будущее», — сказал президент УАФ.