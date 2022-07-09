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  4. Павелко рассказал, как будет развиваться женский футбол в Украине
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 18:40 |
91
0

Павелко рассказал, как будет развиваться женский футбол в Украине

Во время войны приоритеты не изменятся

09 июля 2022, 18:40 |
91
0
Павелко рассказал, как будет развиваться женский футбол в Украине
УАФ. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко рассказал о развитии женского футбола в Украине.

«Мы несколько лет назад приняли революционное решение, и все клубы Премьер-лиги, первой и второй лиг чемпионата Украины должны были в обязательном порядке каждый год заявлять свою женскую команду. Это было условие лицензирования. В настоящее время, во время войны, это условие мы не убираем. И клубы, которые будут выступать в УПЛ, обязательно будут иметь свои девичьи команды. И мы уверены, что в этом году мы восстановим женский чемпионат Украины», – сказал Андрей Павелко.

Он отметил, что перед войной тренером национальной женской сборной Украины стал Луис Кортес, «лучший тренер в Европе, в мире, получивший соответствующие награды от УЕФА и мировых специалистов».

«Луис Кортес с «Барселоной» выиграл финал женской Лиги чемпионов в «Челси» – 4:0. Лучший специалист! Нам нужно, чтобы он вывел игру нашей сборной на новый уровень. В последнем матче она победила Венгрию - 2:0. И это была хорошая игра. Кортес также будет курировать все наши девичьи сборные и помогать тренерам женских команд в чемпионате Украины. Поэтому у женского футбола в Украине большое будущее», — сказал президент УАФ.

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Андрей Павелко Луис Кортес женская сборная Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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