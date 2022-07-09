ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с капитаном команды
Самир Ханданович останется в клубе
«Интер» официально сообщил о продлении контракта с капитаном и голкипером команды Самиром Хандановичем. Соглашение со словенцем, которому на следующей неделе исполнится 38 лет, рассчитано на один год.
Финансовые условия сделки не сообщаются, но, по информации СМИ, Ханданович пошел на сокращение зарплаты в полтора раза.
Символично, что о продлении контракта было объявлено ровно в десятую годовщину перехода Хандановича в «Интер» из «Удинезе». Капитаном «Интера» Ханданович является с февраля 2019 года.
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