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  4. Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 16:10 |
2067
3

Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»

Экс-игрок «Динамо» вспоминает молодость

09 июля 2022, 16:10 |
2067
3
Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»
Профутбол. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев вспомнил свою бурную молодость:

«Как-то мы сидели с друзьями, разговаривали. Говорим там, «вот Алиев и Милевский». Ну мы бухали там, выпивали, гуляли, все. Но выходили в «Динамо-2» и делали свое дело. Выходили, забивали. Пусть в первую команду не брали. Павлович пришел (Юрий Семин – прим.) и поверил в нас. Вот и все. Где он поговорил, где ты уже сам начинаешь понимать.

Игорь Суркис тоже многое говорил, его слова тоже повлияли. Я начал играть и в «Динамо», и в национальной сборной.

Я ни о чем не жалею, это раз. Во-вторых, если бы я вернул карьеру к 17 годам, большинство поступков я бы не повторял. Говорю и буду говорить молодому поколению: «Вот у вас есть мой пример. Да, я кайфовал, но выходил и выполнял все. В «Динамо-2» становился лучшим игроком, бомбардиром». Понимаю, что меня не брали в основную команду из-за моего поведения и отношения к футболу. Сейчас бы этого не делал».

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Комментарии 3
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west-ukr5555
Оооо, знову почалось. Це вже цілий тиждень будемо читати про кентів.
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0
Westwood.
+ вони пили і робили свою роботу це факи
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0
axylinam
Своё дело делали нормально приблизительно два сезона, а это очень слабенький показатель
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-1
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