Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо – главный фаворит будущего сезона»
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 15:49 |
135
0

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо – главный фаворит будущего сезона»

Тренерской юношеской сборной Украины – о новом сезоне УПЛ

09 июля 2022, 15:49 |
135
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо – главный фаворит будущего сезона»
УАФ. Владимир Езерский

Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от нового сезона УПЛ:

— По вашему мнению, удастся ли в Украине провести полноценный чемпионат?
— Сделать это будет непросто по многим причинам и все они известны. Однако благодарность УАФ, Премьер-лиге и президентам клубов за то, что они даже в такое непростое время думают о футболе, и делают все, чтобы номер один в мире вернулся на наши стадионы. Считаю, что коллегиально удастся решить, если не все, то много вопросов, чтобы чемпионат стартовал. Необходимо играть, ведь впереди и еврокубковые матчи и поединки сборной Украины в Лиге наций. А без практики показать свой высокий уровень на международной арене очень сложно.

— Может ли предстоящий сезон стать самым непредсказуемым за время независимости?
— Конечно, еще ни один сезон не проводился в таких условиях. Таковы сейчас наши реалии. Очень важно найти регионы, где было бы наиболее комфортно и безопасно участникам соревнований.

А что касается вашего вопроса, то уже сейчас, когда до запланированного старта еще больше месяца, происходят большие изменения в командах. В частности, из Украины выехали многие легионеры. Больше всего пострадает «Шахтер». И наоборот, плюс для тех клубов, кто раньше делал ставку на своих воспитанников или вообще украинских исполнителей. В таких условиях у «Динамо» будет преимущество, поскольку его состав сбалансирован и практически не изменился. Киевлян, сейчас, можно назвать главными фаворитами будущего сезона.

— Насколько упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?
— Несомненно, он упадет, поскольку качественных легионеров нам не будет хватать, и их в Украину в ближайшее время вряд ли заманишь. Наряду с такими исполнителями быстрее развивается молодежь. Но в то же время это дорога и для других молодых игроков, которые из-за высокой конкуренции не могли заявить о себе. Нам нужно набраться терпения. Первая часть чемпионата будет крайне сложной, поскольку будет идти так называемая притирка, но, уверен, скоро все станет на свои места, мы победим российскую агрессию, и зрители снова начнут заполнять трибуны украинских стадионов.

По теме:
Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»
Владимир ПЯТЕНКО: «Уровень УПЛ упадет сильнее, чем в 2014 году»
Люцерн – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владимир Езерский Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник zbirna.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Футбол | 08 июля 2022, 21:35 4
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера

Василий Кобин работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 российских солдат, 1 танк и 4 ББМ
Война | 09 июля 2022, 10:28 1
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 российских солдат, 1 танк и 4 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 российских солдат, 1 танк и 4 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
Футбол | 08.07.2022, 21:15
Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 08.07.2022, 17:20
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
СМИ рассказали, как Де Дзерби убедил Фиорентину купить Додо
Футбол | 09.07.2022, 09:30
СМИ рассказали, как Де Дзерби убедил Фиорентину купить Додо
СМИ рассказали, как Де Дзерби убедил Фиорентину купить Додо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
ОФИЦИАЛЬНО. Надаль снялся с Уимблдона
07.07.2022, 21:21 4
Теннис
Терлюга выиграла золото на Всемирных играх
Терлюга выиграла золото на Всемирных играх
09.07.2022, 08:38 8
Другие виды
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
07.07.2022, 19:19 3
Теннис
Евгений КРАСНИКОВ: «Где гарантия, что ракеты не прилетят в Ужгород?»
Евгений КРАСНИКОВ: «Где гарантия, что ракеты не прилетят в Ужгород?»
08.07.2022, 01:28
Футбол
ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Украины узнала соперников в отборе
ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Украины узнала соперников в отборе
07.07.2022, 16:07
Футзал
Стало известно, сколько Шахтер получит за Додо от Фиорентины
Стало известно, сколько Шахтер получит за Додо от Фиорентины
07.07.2022, 19:17
Футбол
Коваленко, Зозуля, Зубков. Кто из звездных украинцев может вернуться в УПЛ
Коваленко, Зозуля, Зубков. Кто из звездных украинцев может вернуться в УПЛ
08.07.2022, 15:31 14
Футбол
Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
08.07.2022, 08:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем