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  4. Владимир ПЯТЕНКО: «Уровень УПЛ упадет сильнее, чем в 2014 году»
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 14:53 |
182
1

Владимир ПЯТЕНКО: «Уровень УПЛ упадет сильнее, чем в 2014 году»

Неутешительный прогноз от наставника женской команды «Динамо»

09 июля 2022, 14:53 |
182
1
Владимир ПЯТЕНКО: «Уровень УПЛ упадет сильнее, чем в 2014 году»
ФК Динамо Киев. Владимир Пятенко

Главный тренер женской команды «Динамо» Киев Владимир Пятенко поделился своим мнением по поводу перспектив УПЛ:

— Может ли предстоящий сезон стать самым непредсказуемым за время независимости?
- 100 процентов. Пока непросто назвать фаворита соревнований, поскольку неизвестно, как команды усилятся. «Шахтер» потерял много легионеров, а быстро восполнить эти потери горнякам вряд ли удастся. Да, трудно представить, что чемпионом может стать не «Динамо» или «Шахтер». Но таковы сейчас реалии, что непредсказуемости в будущем сезоне будет пруд пруди. Хотя тому же «Динамо» удалось сохранить скелет коллектива, и это большой плюс для киевлян. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день одним из фаворитов УПЛ я назвал бы и «Днепр-1». Если, конечно, им удастся сделать все из задуманного.

— Насколько упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?
— То, что уровень упадет, я в этом не сомневаюсь. Насколько? Возможно даже больше, чем в 2014 году. Сейчас ситуация гораздо более сложная. Будущий чемпионат будет очень непростым по всем параметрам. Но хочется верить, что этот турнир станет отправной точкой для подъема. У нас нет иного пути. Сейчас появляется очередной шанс для нашей молодежи заявить о себе во весь голос.

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Владимир Пятенко Динамо Киев Украинская Премьер-лига
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Источник zbirna.com
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