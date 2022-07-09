Италия09 июля 2022, 14:06 | Обновлено 09 июля 2022, 14:12
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ВИДЕО. Блаттер оправдан, ЧМ без алкоголя, ставим на Жабер
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
09 июля 2022, 14:06 | Обновлено 09 июля 2022, 14:12
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1. На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили алкоголь
2. Блаттер и Платини были оправданы по делу о коррупции
3. СМИ назвали зарплату Додо в Фиорентине
4. Экс-хавбек Арсенала и сборной Англии завершил карьеру в 30 лет
5. Прогноз на мать Рыбакина - Жабер
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