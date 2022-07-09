ВИДЕО. Блаттер оправдан, ЧМ без алкоголя, ставим на Жабер

1. На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили алкоголь

2. Блаттер и Платини были оправданы по делу о коррупции

3. СМИ назвали зарплату Додо в Фиорентине

4. Экс-хавбек Арсенала и сборной Англии завершил карьеру в 30 лет

5. Прогноз на мать Рыбакина - Жабер

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.