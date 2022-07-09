Экс-вингер Днепра-1 и Кривбасса подписал контракт со Шкендией
Вторую часть прошлого сезона бразилец Вагнер провел в Грузии
Бывший вингер «Кривбасса» и «Днепра-1» Вагнер Гонсалвеш подписал контракт со «Шкендией» из Северной Македонией.
Первую часть прошлого сезона бразильский полузащитник провел в составе криворожского клуба, за который успел сыграть 9 матчей и забить 2 гола.
После зимнего перерыва Вагнер покинул «Кривбасс» из-за российского военного вторжения. Во второй части сезона бразилец играл в Грузии за «Дилу Гори».
В Украине Вагнер также известен по выступлениям за «Днепр-1».
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