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Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 14:09 | Обновлено 09 июля 2022, 14:15
196
0

Экс-вингер Днепра-1 и Кривбасса подписал контракт со Шкендией

Вторую часть прошлого сезона бразилец Вагнер провел в Грузии

09 июля 2022, 14:09 | Обновлено 09 июля 2022, 14:15
196
0
Экс-вингер Днепра-1 и Кривбасса подписал контракт со Шкендией
ФК Кривбасс. Вагнер Гонсалвеш

Бывший вингер «Кривбасса» и «Днепра-1» Вагнер Гонсалвеш подписал контракт со «Шкендией» из Северной Македонией.

Первую часть прошлого сезона бразильский полузащитник провел в составе криворожского клуба, за который успел сыграть 9 матчей и забить 2 гола.

После зимнего перерыва Вагнер покинул «Кривбасс» из-за российского военного вторжения. Во второй части сезона бразилец играл в Грузии за «Дилу Гори».
 
В Украине Вагнер также известен по выступлениям за «Днепр-1».

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Источник Sportarena
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