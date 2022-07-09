Экс-вингер Днепра-1 и Кривбасса подписал контракт со Шкендией

Бывший вингер «Кривбасса» и «Днепра-1» Вагнер Гонсалвеш подписал контракт со «Шкендией» из Северной Македонией.

Первую часть прошлого сезона бразильский полузащитник провел в составе криворожского клуба, за который успел сыграть 9 матчей и забить 2 гола.

После зимнего перерыва Вагнер покинул «Кривбасс» из-за российского военного вторжения. Во второй части сезона бразилец играл в Грузии за «Дилу Гори».



В Украине Вагнер также известен по выступлениям за «Днепр-1».