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  4. Руни может возглавить клуб MLS
Англия
09 июля 2022, 12:34 | Обновлено 09 июля 2022, 12:38
82
0

Руни может возглавить клуб MLS

Легендарный форвард может вернуться в «Ди Си Юнайтед» в роли тренера

09 июля 2022, 12:34 | Обновлено 09 июля 2022, 12:38
82
0
Руни может возглавить клуб MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Бывший тренер «Дерби Каунти», легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может возглавить клуб МЛС.

Отмечается, что новым клубом именитого специалиста может стать «Ди Си Юнайтед».

Команда из Вашингтона находится в поиска нового постоянного тренера, который заменит временно исполняющего обязанности Чада Эштона.

«Ди Си Юнайтед» был одним из тех клубов, в которых Руни завершал свою игровую карьеру. Он провел в американской команде 2 года (2018—2020).

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Источник The Times
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