Англия09 июля 2022, 12:34 | Обновлено 09 июля 2022, 12:38
82
0
Руни может возглавить клуб MLS
Легендарный форвард может вернуться в «Ди Си Юнайтед» в роли тренера
09 июля 2022, 12:34 | Обновлено 09 июля 2022, 12:38
82
0
Бывший тренер «Дерби Каунти», легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может возглавить клуб МЛС.
Отмечается, что новым клубом именитого специалиста может стать «Ди Си Юнайтед».
Команда из Вашингтона находится в поиска нового постоянного тренера, который заменит временно исполняющего обязанности Чада Эштона.
«Ди Си Юнайтед» был одним из тех клубов, в которых Руни завершал свою игровую карьеру. Он провел в американской команде 2 года (2018—2020).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июля 2022, 03:49 0
24-летний серб Лука Йович перешел в итальянский клуб «Фиорентина»
Футбол | 08 июля 2022, 21:15 2
Гендиректор харьковчан – о будущем клуба
Футбол | 08.07.2022, 23:55
Другие виды | 09.07.2022, 11:33
Футбол | 08.07.2022, 22:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.07.2022, 01:28
07.07.2022, 13:09
08.07.2022, 08:25 5
07.07.2022, 21:21 4
08.07.2022, 21:35 4
07.07.2022, 13:24 5
07.07.2022, 23:27
08.07.2022, 18:32 3