Руни может возглавить клуб MLS

Бывший тренер «Дерби Каунти», легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может возглавить клуб МЛС.

Отмечается, что новым клубом именитого специалиста может стать «Ди Си Юнайтед».

Команда из Вашингтона находится в поиска нового постоянного тренера, который заменит временно исполняющего обязанности Чада Эштона.

«Ди Си Юнайтед» был одним из тех клубов, в которых Руни завершал свою игровую карьеру. Он провел в американской команде 2 года (2018—2020).