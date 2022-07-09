Чемпионат мира09 июля 2022, 12:14 | Обновлено 09 июля 2022, 12:22
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ФОТО. Аргентина презентовала форму, в которой выступит на ЧМ-2022
Футболка выполнена в классическом стиле с вертикальными белыми и голубыми полосами
09 июля 2022, 12:14 | Обновлено 09 июля 2022, 12:22
449
0
Adidas показал домашнюю форму сборной Аргентины на 2022 год. Именно в этой экипировке команда выступит на чемпионате мира в Катаре.
Футболка выполнена в классическом стиле с вертикальными белыми и голубыми полосами. Одним из новшеств является воротник, окрашенный в темный цвет.
На ЧМ-2022 сборная Аргентины в группе C сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
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