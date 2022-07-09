ФОТО. Аргентина презентовала форму, в которой выступит на ЧМ-2022

Adidas показал домашнюю форму сборной Аргентины на 2022 год. Именно в этой экипировке команда выступит на чемпионате мира в Катаре.

Футболка выполнена в классическом стиле с вертикальными белыми и голубыми полосами. Одним из новшеств является воротник, окрашенный в темный цвет.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины в группе C сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.