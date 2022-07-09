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  4. ФОТО. Аргентина презентовала форму, в которой выступит на ЧМ-2022
Чемпионат мира
09 июля 2022, 12:14 | Обновлено 09 июля 2022, 12:22
449
0

ФОТО. Аргентина презентовала форму, в которой выступит на ЧМ-2022

Футболка выполнена в классическом стиле с вертикальными белыми и голубыми полосами

09 июля 2022, 12:14 | Обновлено 09 июля 2022, 12:22
449
0
ФОТО. Аргентина презентовала форму, в которой выступит на ЧМ-2022
Adidas

Adidas показал домашнюю форму сборной Аргентины на 2022 год. Именно в этой экипировке команда выступит на чемпионате мира в Катаре.

Футболка выполнена в классическом стиле с вертикальными белыми и голубыми полосами. Одним из новшеств является воротник, окрашенный в темный цвет.

На ЧМ-2022 сборная Аргентины в группе C сыграет с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

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Источник Sport.ua
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