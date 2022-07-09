Заря продала Янакова Полесью

23-летний хавбек луганской «Зари» Денис Янаков подписал полноценный контракт с «Полесьем» из Житомира.

Полузащитник стал полноправным игроком команды из Первой лиги. «Полесье» воспользовалось правом выкупа и выкупил его трансфер полностью.

Детали соглашения пока не известны. Денис уже начал подготовку к сезону, в составе «Полесья»

Напомним, что Янаков последний год играл за житомирский клуб на правах аренды, где сыграл в 6 матчах и забил 1 гол.