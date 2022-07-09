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  4. Заря продала Янакова Полесью
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 11:11 | Обновлено 09 июля 2022, 11:19
190
0

Заря продала Янакова Полесью

Житомирский клуб воспользовался правом выкупа

09 июля 2022, 11:11 | Обновлено 09 июля 2022, 11:19
190
0
Заря продала Янакова Полесью
ФК Полесье Житомир. Денис Янаков

23-летний хавбек луганской «Зари» Денис Янаков подписал полноценный контракт с «Полесьем» из Житомира.

Полузащитник стал полноправным игроком команды из Первой лиги. «Полесье» воспользовалось правом выкупа и выкупил его трансфер полностью.

Детали соглашения пока не известны. Денис уже начал подготовку к сезону, в составе «Полесья»

Напомним, что Янаков последний год играл за житомирский клуб на правах аренды, где сыграл в 6 матчах и забил 1 гол.

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Заря Луганск Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
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Источник Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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