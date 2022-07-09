Украина. Премьер лига09 июля 2022, 11:11 | Обновлено 09 июля 2022, 11:19
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Заря продала Янакова Полесью
Житомирский клуб воспользовался правом выкупа
09 июля 2022, 11:11 | Обновлено 09 июля 2022, 11:19
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23-летний хавбек луганской «Зари» Денис Янаков подписал полноценный контракт с «Полесьем» из Житомира.
Полузащитник стал полноправным игроком команды из Первой лиги. «Полесье» воспользовалось правом выкупа и выкупил его трансфер полностью.
Детали соглашения пока не известны. Денис уже начал подготовку к сезону, в составе «Полесья»
Напомним, что Янаков последний год играл за житомирский клуб на правах аренды, где сыграл в 6 матчах и забил 1 гол.
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