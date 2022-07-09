Хоть что-то. Названа сумма, которую получит Динамо от аренды Цитаишвили

Вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили на правах аренды перешел в польский «Лех».

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Сделка состоялась благодаря циркуляру ФИФА, который разрешает легионерам из УПЛ приостанавливать срок действия контракта со своим клубом.

Такое решение Цитаишвили очень не понравилось руководству «Динамо», но в данной ситуации оно ничего не могло поделать против воли футболиста.

Впрочем, «Динамо» удалось таки заработать на аренде Цитаишвили. Дело в том, что «Лех» по правилам ФИФА без согласия киевского клуба мог бы зарегистрировать грузинского футболиста для игр за свою команду только с 1 августа. Это означало бы, что Цитаишвили не смог бы помочь польской команде на старте квалификации Лиги чемпионов.

В итоге «Лех» нашел взаимопонимание с «Динамо», и клубы подписали соглашение, по которому киевский клуб получит 100 тысяч евро за аренду Цитаишвили. По сути, только за возможность заявить грузина на месяц ранее положенного.

Примечательно, что «Лех» успел зарегистрировать Цитаишвили для участия в квалификации Лиги чемпионов за два часа до начала первого матча против «Карабаха». Домашнюю для себя игру поляки выиграли со счетом 1:0, а Цитаишвили провел матч на скамье запасных.