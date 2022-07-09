Барселона согласовала продление контракта с Дембеле

25-летний форвард Усман Дембеле и «Барселона» согласовали продление контракта.

Француз, находящийся сейчас в статусе свободного агента, согласился подписать контракт до 2024 года.

Уточняется, что Дембеле согласился на сокращение зарплаты на 40%. Официально сделка будет оформлена в ближайшее время.

В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча за «Барселону», забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.