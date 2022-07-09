Испания09 июля 2022, 09:16 | Обновлено 09 июля 2022, 09:21
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Барселона согласовала продление контракта с Дембеле
Французский нападающий согласился на сокращение зарплаты на 40%
09 июля 2022, 09:16 | Обновлено 09 июля 2022, 09:21
225
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25-летний форвард Усман Дембеле и «Барселона» согласовали продление контракта.
Француз, находящийся сейчас в статусе свободного агента, согласился подписать контракт до 2024 года.
Уточняется, что Дембеле согласился на сокращение зарплаты на 40%. Официально сделка будет оформлена в ближайшее время.
В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча за «Барселону», забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.
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