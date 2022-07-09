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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник подписал контракт с клубом из Португалии
Португалия
09 июля 2022, 01:55 | Обновлено 09 июля 2022, 02:31
49
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник подписал контракт с клубом из Португалии

Богдан Милованов перешел из «Спортинга» Хихон в клуб «Арока»

09 июля 2022, 01:55 | Обновлено 09 июля 2022, 02:31
49
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник подписал контракт с клубом из Португалии
ФК Арока. Богдан Милованов

Украинский защитник Богдан Милованов перешел из «Спортинга» Хихон в клуб «Арока» из Португалии.

Хотя контракт 24-летнего украинца с испанским клубом действовал до лета 2024 года, стороны расторгли его по обоюдному согласию.

При этом «Спортинг» Хихон получит процент от будущего перехода игрока. Милованов за клуб из Сегунды провел 65 матчей.

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Богдан Милованов Спортинг Хихон Арока трансферы
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Источник Sport.ua
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