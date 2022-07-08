Англия08 июля 2022, 23:05 | Обновлено 08 июля 2022, 23:54
523
0
Источник: Роналду еще на сезон останется в Ман Юнайтед
Начало подготовки к сезону Криштиану пропустил по личным причинам
08 июля 2022, 23:05 | Обновлено 08 июля 2022, 23:54
523
0
Португальский форвард Криштиану Роналду проведет еще один сезон в «Манчестер Юнайтед».
Его агент Жорже Мендеш провел переговоры с несколькими клубами, но реальных покупателей не нашлось.
Начало подготовки к сезону 37-летний Криштиану пропустил по личным причинам.
Роналду сватали в «Челси», и окончательное решение по возможному трансферу должен принять коуч синих Томас Тухель.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июля 2022, 20:19 0
Завтра команда отправится в Люцерн
Футбол | 08 июля 2022, 11:25 13
Функционер считает, что сейчас слишком опасно проводить матчи
Футбол | 08.07.2022, 15:31
Футбол | 08.07.2022, 05:50
Теннис | 08.07.2022, 17:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2022, 23:27
07.07.2022, 07:40
07.07.2022, 13:28
08.07.2022, 08:25 4
07.07.2022, 21:21 4
07.07.2022, 19:17
08.07.2022, 17:20 2
07.07.2022, 19:19 3