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Англия
08 июля 2022, 23:05 | Обновлено 08 июля 2022, 23:54
523
0

Источник: Роналду еще на сезон останется в Ман Юнайтед

Начало подготовки к сезону Криштиану пропустил по личным причинам

08 июля 2022, 23:05 | Обновлено 08 июля 2022, 23:54
523
0
Источник: Роналду еще на сезон останется в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду проведет еще один сезон в «Манчестер Юнайтед».

Его агент Жорже Мендеш провел переговоры с несколькими клубами, но реальных покупателей не нашлось.

Начало подготовки к сезону 37-летний Криштиану пропустил по личным причинам.

Роналду сватали в «Челси», и окончательное решение по возможному трансферу должен принять коуч синих Томас Тухель.

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Жорже Мендеш трансферы трансферы АПЛ Томас Тухель Челси
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Источник Independent
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