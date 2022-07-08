Источник: Роналду еще на сезон останется в Ман Юнайтед

Португальский форвард Криштиану Роналду проведет еще один сезон в «Манчестер Юнайтед».

Его агент Жорже Мендеш провел переговоры с несколькими клубами, но реальных покупателей не нашлось.

Начало подготовки к сезону 37-летний Криштиану пропустил по личным причинам.

Роналду сватали в «Челси», и окончательное решение по возможному трансферу должен принять коуч синих Томас Тухель.