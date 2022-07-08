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  4. Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 21:15 | Обновлено 08 июля 2022, 21:16
814
0

Красников рассказал, где будет базироваться Металлист

Гендиректор харьковчан – о будущем клуба

08 июля 2022, 21:15 | Обновлено 08 июля 2022, 21:16
814
0
Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
ФК Металлист

Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников рассказал, где будет базироваться команда и проводить матчи чемпионата Украины.

- Харьков – исключено. Это может быть запад Украины или страны, граничащие с Украиной. Мы определимся.

- У тебя в уме уже есть план, кто будет главным тренером?
- Да, у меня уже все готово. Самое главное, что при этом, «Металлист» сохранится. «Металлист» в чем-нибудь поможет «Днепру-1», а «Днепр-1» поможет хорошей финансовой помощью. Я не буду скрывать, она нам нужна, хочется сберечь ребят, которых мы собирали 2 года.

- Задача на сезон – сохранить «Металлист»?
- Во-первых, сохранить, а во-вторых, чтобы команда играла и не боролась за выживание, – сказал Красников.

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Евгений Красников Металлист Харьков
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Источник Футбол 1/2/3
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