Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
Гендиректор харьковчан – о будущем клуба
Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников рассказал, где будет базироваться команда и проводить матчи чемпионата Украины.
- Харьков – исключено. Это может быть запад Украины или страны, граничащие с Украиной. Мы определимся.
- У тебя в уме уже есть план, кто будет главным тренером?
- Да, у меня уже все готово. Самое главное, что при этом, «Металлист» сохранится. «Металлист» в чем-нибудь поможет «Днепру-1», а «Днепр-1» поможет хорошей финансовой помощью. Я не буду скрывать, она нам нужна, хочется сберечь ребят, которых мы собирали 2 года.
- Задача на сезон – сохранить «Металлист»?
- Во-первых, сохранить, а во-вторых, чтобы команда играла и не боролась за выживание, – сказал Красников.
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