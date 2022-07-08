Красников рассказал, где будет базироваться Металлист

Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников рассказал, где будет базироваться команда и проводить матчи чемпионата Украины.

- Харьков – исключено. Это может быть запад Украины или страны, граничащие с Украиной. Мы определимся.

- У тебя в уме уже есть план, кто будет главным тренером?

- Да, у меня уже все готово. Самое главное, что при этом, «Металлист» сохранится. «Металлист» в чем-нибудь поможет «Днепру-1», а «Днепр-1» поможет хорошей финансовой помощью. Я не буду скрывать, она нам нужна, хочется сберечь ребят, которых мы собирали 2 года.

- Задача на сезон – сохранить «Металлист»?

- Во-первых, сохранить, а во-вторых, чтобы команда играла и не боролась за выживание, – сказал Красников.