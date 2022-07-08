Завацкая и Байндл узнали первых соперниц в квалификации турнира в Будапеште

Состоялась жеребьевка квалификации на турнире WTA 250 в Будапеште.

Катерина Байндл (№147 WTA), посеянная под третьим номером, на старте отбора сразится с Даниэлой Сегель из Чили (№286 WTA).

Катарина Завацкая (№227 WTA) в первом матче сыграет с лидером посева Бернардой Перой из США (№123 WTA).

Сразу в основе сыграют Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

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