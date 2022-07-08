WTA08 июля 2022, 20:55 |
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Завацкая и Байндл узнали первых соперниц в квалификации турнира в Будапеште
Катарина сразится против лидера посева
08 июля 2022, 20:55 |
128
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Состоялась жеребьевка квалификации на турнире WTA 250 в Будапеште.
Катерина Байндл (№147 WTA), посеянная под третьим номером, на старте отбора сразится с Даниэлой Сегель из Чили (№286 WTA).
Катарина Завацкая (№227 WTA) в первом матче сыграет с лидером посева Бернардой Перой из США (№123 WTA).
Сразу в основе сыграют Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
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