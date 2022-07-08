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  4. Завацкая и Байндл узнали первых соперниц в квалификации турнира в Будапеште
WTA
08 июля 2022, 20:55 |
128
0

Завацкая и Байндл узнали первых соперниц в квалификации турнира в Будапеште

Катарина сразится против лидера посева

08 июля 2022, 20:55 |
128
0
Завацкая и Байндл узнали первых соперниц в квалификации турнира в Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Состоялась жеребьевка квалификации на турнире WTA 250 в Будапеште.

Катерина Байндл (№147 WTA), посеянная под третьим номером, на старте отбора сразится с Даниэлой Сегель из Чили (№286 WTA).

Катарина Завацкая (№227 WTA) в первом матче сыграет с лидером посева Бернардой Перой из США (№123 WTA).

Сразу в основе сыграют Ангелина Калинина и Леся Цуренко. 

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Катерина Байндл (Козлова) Катарина Завацкая Даниэла Сегель Бернарда Пера WTA Будапешт
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Источник Sport.ua
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