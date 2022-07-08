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  4. Жезус отметился дублем в первом матче за Арсенал
Англия
08 июля 2022, 20:31 |
999
0

Жезус отметился дублем в первом матче за Арсенал

Новичок «канониров» помог своей команде одержать волевую победу

08 июля 2022, 20:31 |
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Жезус отметился дублем в первом матче за Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

Бразилец Габриэль Жезус успешно дебютировал в футболке «Арсенала». 

В товарищеском матче против «Нюрнберга» новичок «канониров» отметился двумя забитыми мячами в ворота немецкого клуба.

Жезус ранее защищал цвета «Манчестер Сити» и был выкуплен за 52 миллиона евро.

Товарищеский матч

«Нюрнберг» – «Арсенал» – 3:5
Голы: 1:0 – Гайс (24), 2:0 – Дуа (29), 2:1 – Жезус (47), 2:2 – Эль-Ненни (54), 2:3 – Шиндлер (автогол, 57), 2:4 – Хандверкер (автогол, 63), 3:4 – Шляймер (73), 3:5 – Жезус  (75).

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Источник Sport.ua
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