Жезус отметился дублем в первом матче за Арсенал

Бразилец Габриэль Жезус успешно дебютировал в футболке «Арсенала».

В товарищеском матче против «Нюрнберга» новичок «канониров» отметился двумя забитыми мячами в ворота немецкого клуба.

Жезус ранее защищал цвета «Манчестер Сити» и был выкуплен за 52 миллиона евро.

Товарищеский матч

«Нюрнберг» – «Арсенал» – 3:5

Голы: 1:0 – Гайс (24), 2:0 – Дуа (29), 2:1 – Жезус (47), 2:2 – Эль-Ненни (54), 2:3 – Шиндлер (автогол, 57), 2:4 – Хандверкер (автогол, 63), 3:4 – Шляймер (73), 3:5 – Жезус (75).