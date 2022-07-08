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  4. ВИДЕО. Динамо провело последнюю тренировку в Швейцарии
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 20:19 | Обновлено 08 июля 2022, 20:39
770
0

ВИДЕО. Динамо провело последнюю тренировку в Швейцарии

Завтра команда отправится в Люцерн

08 июля 2022, 20:19 | Обновлено 08 июля 2022, 20:39
770
0
ВИДЕО. Динамо провело последнюю тренировку в Швейцарии
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело свою последнюю тренировку в Швейцарии.

Уже завтра команда отправится в Люцерн на товарищеский матч против одноименного клуба, после чего переедет во Францию, где подопечных Луческу ждут два спарринга с «Лионом».

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Источник ФК Динамо Киев
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