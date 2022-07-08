ВИДЕО. Динамо провело последнюю тренировку в Швейцарии

Киевское «Динамо» провело свою последнюю тренировку в Швейцарии.

Уже завтра команда отправится в Люцерн на товарищеский матч против одноименного клуба, после чего переедет во Францию, где подопечных Луческу ждут два спарринга с «Лионом».