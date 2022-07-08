Украина. Премьер лига08 июля 2022, 20:19 | Обновлено 08 июля 2022, 20:39
770
0
ВИДЕО. Динамо провело последнюю тренировку в Швейцарии
Завтра команда отправится в Люцерн
08 июля 2022, 20:19 | Обновлено 08 июля 2022, 20:39
770
0
Киевское «Динамо» провело свою последнюю тренировку в Швейцарии.
Уже завтра команда отправится в Люцерн на товарищеский матч против одноименного клуба, после чего переедет во Францию, где подопечных Луческу ждут два спарринга с «Лионом».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июля 2022, 23:41 1
Фанаты вывесили баннер на игре Лиги конференций против «Рейкьявика»
Другие виды | 08 июля 2022, 17:07 4
Украинский гимнаст нанял репетитора
Футбол | 08.07.2022, 08:07
Футбол | 08.07.2022, 08:55
Футбол | 08.07.2022, 19:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2022, 20:59 22
06.07.2022, 21:00 3
08.07.2022, 01:28
Баскетбол
07.07.2022, 21:21 4
07.07.2022, 13:24 5
06.07.2022, 21:32 1
07.07.2022, 13:28