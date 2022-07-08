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Лига чемпионов
08 июля 2022, 18:55 | Обновлено 08 июля 2022, 19:03
475
1

Огнен ВУКОЕВИЧ: «Динамо сильнее, чем Фенербахче»

Интервью ассистента Мирчи Луческу

08 июля 2022, 18:55 | Обновлено 08 июля 2022, 19:03
475
1
Огнен ВУКОЕВИЧ: «Динамо сильнее, чем Фенербахче»
ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич

Ассистент главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич рассказал о ходе подготовки команды к матчам с «Фенербахче» в квалификации Лиги чемпионов, а также оценил нынешнюю форму футболистов.

– Прошло уже достаточно много времени тренировочных сборов. На какой стадии подготовки сейчас футболисты «Динамо»?
– Мы выполнили очень много работы – как физической, так и тактической, также много работаем с мячом. Сборники, присоединившиеся к нам позже, также быстро перестраиваются. У них был непродолжительный отдых, и сейчас видно, что ребята в хорошем состоянии. Думаю, к первой игре против «Фенербахче» удастся подвести всех к единой форме. На данный момент этот матч – самый главный для нас. Смотрим соперника, анализируем, и обязательно хорошо подготовимся к предстоящему противостоянию.

– В физическом плане сборники уже догнали ребят, занимавшихся до этого?
– Как по мне, они быстро набрали кондиции, и имеют хорошую базу. Думаю, мы ничего особо не потеряли, хоть у нас и не было официальных игр уже семь месяцев. Конечно, мы прекрасно понимаем, какая игра нас ожидает, и в этом плане у сборников преимущество, ведь они играли официальные матчи.

– Сейчас мы приступили к активной фазе подготовки к матчам с «Фенербахче». Что известно об этой команде на данный момент?
– Как говорит Мистер, сейчас нас ожидает финальный этап подготовки к предстоящим матчам. У нас впереди несколько товарищеских игр, в которых можно будет наигрывать до автоматизма свои комбинации, чего и требует Мистер.

«Фенербахче» - хорошая команда, очень организованная, прекрасно знаем их тренера, с которым ранее уже пересекались, и понимаем его игровую философию. Есть индивидуально сильные игроки, но, думаю, «Динамо» все равно сильнее, более мотивированное и покажет хорошую игру. Надеюсь, в Польше придет полный стадион, и наши болельщики обеспечат нам яркую поддержку. Благодарен им, что в такое нелегкое время они продолжают быть с нами – впрочем, как и всегда.

– Сколько времени еще потребуется команде, чтобы набрать форму, которую вы хотите видеть в игре с «Фенербахче»?
– Считаю, что после «Лиона» (10 июля) будет понятно, на каком уровне готовности мы находимся. Также, думаю, будет уже понятен и стартовый состав на первый матч с «Фенербахче».

– Очень серьезные соперники на сборах – «Янг Бойз», «Лион», «Антверпен». Насколько важен уровень спарринг-партнеров сейчас?
– Очень важно, и мы требуем соперников такого уровня на сборах. Иногда можно и проиграть в таких матчах, но пользы куда больше, ведь в противостоянии с сильными командами можно увидеть свои слабые стороны, а от побед с большой разницей над слабыми оппонентами особого толку нет. Надеюсь, они пойдут нам на пользу перед квалификацией Лиги чемпионов.

– В тоже время болельщики должны понимать, что результат на сборах по сути не имеет никакого значения…
– Не имеет, да, но всегда приятно выигрывать. Здесь и мотивации больше, и командный дух поднимается. Я хочу, чтобы и с «Лионом», и с «Антверпеном» мы сыграли на хорошем уровне, добились положительного результата и подошли к «Фенербахче» максимально подготовленными и в хорошем настроении.

– Вы, как и футболисты, сильно переживаете войну в Украине. Как вы делаете так, чтобы ребята психологически могли выходить на поле и качественно выполнять свою работу?
– Конечно, им тяжело. Все мы слушаем новости, переживаем, и надеемся, что скоро наступит мир. Но нам необходимо все свое внимание концентрировать на своих выступлениях.

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Огнен Вукоевич Мирча Луческу Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов
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Источник ФК Динамо Киев
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Ты хоть не "накаркай" тьфу-тьфу. После матча будешь говорить кто сильнее.
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