Журналист: Шведа в Шахтере не будет
Игорь Цыганык опроверг слухи
Вингер бельгийского «Мехелена» Марьян Швед не очень интересует донецкий «Шахтер». Об этом заявил спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык.
«В донецком «Шахтере» Марьяна Шведа не будет. Йовичевич действительно о нем высокого мнения, но игровая практика Шведа не лучшая, он не в лучшем состоянии», – сказал Цыганык.
Швед в прошлом сезоне сыграл в 35 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Его контракт с «Мехеленом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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