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  4. Журналист: Шведа в Шахтере не будет
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 18:40 |
605
1

Журналист: Шведа в Шахтере не будет

Игорь Цыганык опроверг слухи

08 июля 2022, 18:40 |
605
1
Журналист: Шведа в Шахтере не будет
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Вингер бельгийского «Мехелена» Марьян Швед не очень интересует донецкий «Шахтер». Об этом заявил спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык.

«В донецком «Шахтере» Марьяна Шведа не будет. Йовичевич действительно о нем высокого мнения, но игровая практика Шведа не лучшая, он не в лучшем состоянии», – сказал Цыганык.

Швед в прошлом сезоне сыграл в 35 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста. Его контракт с «Мехеленом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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трансферы Шахтер Донецк Игор Йовичевич Мехелен Марьян Швед трансферы УПЛ Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 1
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Dfs2262ar
Так і залишився молодим та перспективним))
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