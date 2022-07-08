ITF08 июля 2022, 18:11 | Обновлено 08 июля 2022, 20:24
368
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Известны результаты жеребьевки финального турнира Кубка Билли Джин Кинг
Соревнования состоятся 8-13 ноября в Глазго
08 июля 2022, 18:11 | Обновлено 08 июля 2022, 20:24
368
1
Состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.
Составы групп
Группа A: Швейцария, Канада, Италия.
Группа B: Австралия, Словакия, Бельгия.
Группа C: Испания, Казахстан, Великобритания.
Группа D: Чехия, США, Польша.
Соревнования состоятся 8-13 ноября в Глазго.
В полуфинал выйдут победители групп.
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