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  4. Известны результаты жеребьевки финального турнира Кубка Билли Джин Кинг
ITF
08 июля 2022, 18:11 | Обновлено 08 июля 2022, 20:24
368
1

Известны результаты жеребьевки финального турнира Кубка Билли Джин Кинг

Соревнования состоятся 8-13 ноября в Глазго

08 июля 2022, 18:11 | Обновлено 08 июля 2022, 20:24
368
1
Известны результаты жеребьевки финального турнира Кубка Билли Джин Кинг
Billie Jean King Cup

Состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира Кубка Билли Джин Кинг.

Составы групп

Группа A: Швейцария, Канада, Италия.
Группа B: Австралия, Словакия, Бельгия.
Группа C: Испания, Казахстан, Великобритания.
Группа D: Чехия, США, Польша.

Соревнования состоятся 8-13 ноября в Глазго.

В полуфинал выйдут победители групп. 

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Michael Savchyn
який формат матчів, до скільки перемог у груповому етапі і на етапах на виліт?
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-1
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