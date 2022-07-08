Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный финал Уимблдона
Людмила и Алена уступили второму сеяному дуэту
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Уимблдона.
В полуфинале в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка проиграла второму сеяному тандему Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия).
Уимблдон. Полуфинал парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 2:6, 2:6
Чешки прервали победную серию украинско-латвийской пары на траве, которая составляла 10 матчей.
Для Киченок и Остапенко это второй подряд выход в полуфинал турнира Grand Slam.
Людмила стала первой представительницей Украины в полуфинале Уимблдона с 2006 года.
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