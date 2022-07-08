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  4. Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный финал Уимблдона
Уимблдон
08 июля 2022, 17:26 |
531
0

Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный финал Уимблдона

Людмила и Алена уступили второму сеяному дуэту

08 июля 2022, 17:26 |
531
0
Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный финал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Уимблдона.

В полуфинале в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка проиграла второму сеяному тандему Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия).

Уимблдон. Полуфинал парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 2:6, 2:6

Чешки прервали победную серию украинско-латвийской пары на траве, которая составляла 10 матчей.

Для Киченок и Остапенко это второй подряд выход в полуфинал турнира Grand Slam.

Людмила стала первой представительницей Украины в полуфинале Уимблдона с 2006 года.

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Источник Sport.ua
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