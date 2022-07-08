Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный финал Уимблдона

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде Уимблдона.

В полуфинале в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка проиграла второму сеяному тандему Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия).

Уимблдон. Полуфинал парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 2:6, 2:6

Чешки прервали победную серию украинско-латвийской пары на траве, которая составляла 10 матчей.



Для Киченок и Остапенко это второй подряд выход в полуфинал турнира Grand Slam.

Людмила стала первой представительницей Украины в полуфинале Уимблдона с 2006 года.