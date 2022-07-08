Ассистент Вернидуба: «Будем работать и одерживать победы с Кривбассом»

Тренер криворожского «Кривбасса» Игорь Фокин, один из ассистентов Юрия Вернидуба, рассказал о первых эмоциях в работе с новой командой.

– Юрий Петрович, помните, сколько лет вы работаете с Юрием Вернидубом?

– С Юрием Николаевичем работаем с 2010 года. В это время он пришел в «Зарю». Вместе работали также в Беларуси, Молдове. Теперь Юрий Николаевич в «Кривбассе». Он позвонил нам, и мы с радостью приехали ему помогать в Кривой Рог.

– Ваш переход в «Кривбасс» имеет какую-то особую историю?

– Для меня «Кривбасс» – далеко не последняя команда, ведь во время карьеры игрока я здесь провел один сезон (в 1994-1995 годах). «Кривбасс» - очень амбициозный клуб. Признаюсь, мы за ним следили раньше, когда он играл в Первой лиге. Теперь будем играть на победу в каждом матче УПЛ и радовать наших болельщиков в это тяжелое для Украины время.

– Что приходит вам на память с тех времен, когда вы были футболистом «Кривбасса»?

– Это очень приятные воспоминания. Свой первый матч за криворожцев я сыграл против «Шахтера» в День металлурга. Собрался полный стадион и в такой атмосфере мы не имели права не показывать хороший футбол. Тогда в команде подобрался очень хороший коллектив.

В этом сезоне в Высшей лиге мы заняли шестое место. Кривой Рог горел футболом, это были крутые времена, болельщики ездили нас поддерживать и на выездные матчи. Очень хочется как можно скорее победить в войне и вернуть ту атмосферу, вернуть болельщиков на стадионы.

– Что труднее: приходить в готовый коллектив или в команду, которую нужно строить из чистого листа?

– В «Кривбассе» строится новая команда, много новых футболистов. Исполнители притираются друг к другу на футбольном поле. Уверен, все будет хорошо. Будем работать и одерживать победы с «Кривбассом». Похоже, что все ребята очень стараются и отдаются на тренировках.

– «Кривбасс» – амбициозный клуб. Какие ваши собственные амбиции в клубе, в Кривом Роге? Чего ждете от нового сезона?

– Во-первых, я жду мира в нашей родной Украине. Во-вторых, жду начала нового сезона и побед «Кривбасса». Хочется поблагодарить защитников Украины, защищающих нашу землю от врага. Именно благодаря вам возвращается украинский футбол. Благодаря вам мы можем играть и тренироваться. Слава Украине!