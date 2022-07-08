Новак Джокович – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого июля в 1/2 финала Уимблдона встретятся первый номер посева Новак Джокович и Кэмерон Норри из Великобритании (№12 ATP).

Время начала матча – 17:20 по Киеву.

В финале победитель сразится против Ника Кирьоса из Австралии (№40 ATP).

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