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Уимблдон
08 июля 2022, 17:10 | Обновлено 08 июля 2022, 17:16
1160
0

Новак Джокович – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона

08 июля 2022, 17:10 | Обновлено 08 июля 2022, 17:16
1160
0
Новак Джокович – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Восьмого июля в 1/2 финала Уимблдона встретятся первый номер посева Новак Джокович и Кэмерон Норри из Великобритании (№12 ATP).

Время начала матча – 17:20 по Киеву.

В финале победитель сразится против Ника Кирьоса из Австралии (№40 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Источник Sport.ua
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