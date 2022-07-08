Новак Джокович – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона
Восьмого июля в 1/2 финала Уимблдона встретятся первый номер посева Новак Джокович и Кэмерон Норри из Великобритании (№12 ATP).
Время начала матча – 17:20 по Киеву.
В финале победитель сразится против Ника Кирьоса из Австралии (№40 ATP).
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