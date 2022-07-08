Ингулец может подписать Марусича

Нападающий Максим Марусич может стать игроком «Ингульца».

28-летний форвард уже тренируеться вместе с командой из Петрово и даже забил два мяча в спарринге с «Кременем».



Марусич – воспитанник «Ворсклы». В Украине играл за «Карпаты», «Горняк-Спорт» и «Десну». После этого продолжил карьеру в клубах Литви, Латвии и Казахстана. Последним его клубом был литовский «Ритеряй».

В прошлом сезоне, который был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, Ингулец занял 14-е место в Премьер-лиге.

Новый сезон в Премьер-лиге начнется 23 августа. Часть матчей чемпионата пройдет за границей.