Ингулец может подписать Марусича
Клуб из Кировоградщины активно ищет усиление атаки
Нападающий Максим Марусич может стать игроком «Ингульца».
28-летний форвард уже тренируеться вместе с командой из Петрово и даже забил два мяча в спарринге с «Кременем».
Марусич – воспитанник «Ворсклы». В Украине играл за «Карпаты», «Горняк-Спорт» и «Десну». После этого продолжил карьеру в клубах Литви, Латвии и Казахстана. Последним его клубом был литовский «Ритеряй».
В прошлом сезоне, который был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, Ингулец занял 14-е место в Премьер-лиге.
Новый сезон в Премьер-лиге начнется 23 августа. Часть матчей чемпионата пройдет за границей.
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