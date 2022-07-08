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  4. Ингулец может подписать Марусича
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 16:29 | Обновлено 08 июля 2022, 16:41
159
0

Ингулец может подписать Марусича

Клуб из Кировоградщины активно ищет усиление атаки

08 июля 2022, 16:29 | Обновлено 08 июля 2022, 16:41
159
0
Ингулец может подписать Марусича
fkjelgava.lv. Максим Марусич

Нападающий Максим Марусич может стать игроком «Ингульца».

28-летний форвард уже тренируеться вместе с командой из Петрово и даже забил два мяча в спарринге с «Кременем».
 
Марусич – воспитанник «Ворсклы». В Украине играл за «Карпаты», «Горняк-Спорт» и «Десну». После этого продолжил карьеру в клубах Литви, Латвии и Казахстана. Последним его клубом был литовский «Ритеряй».

В прошлом сезоне, который был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, Ингулец занял 14-е место в Премьер-лиге.

Новый сезон в Премьер-лиге начнется 23 августа. Часть матчей чемпионата пройдет за границей.

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Источник Sportarena
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