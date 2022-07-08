Ингулец может подписать форварда Кремня

Нападающий ФК «Кремень» Денис Галата может усилить «Ингулец».

21-летний форвард команды из Кременчуга сыграл в прошлом сезоне Первой лиги 19 матчей и забил 6 мячей. Галата – воспитанник «Ворсклы».

В прошлом сезоне, который был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, «Ингулец» занял 14-е место в Премьер-лиге.

Новый сезон в Премьер-лиге начнется 23 августа. Часть матчей чемпионата пройдет за границей.