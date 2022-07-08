Украина. Премьер лига08 июля 2022, 14:41 | Обновлено 08 июля 2022, 14:45
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Ингулец может подписать форварда Кремня
В активе Дениса Галаты 6 голов в прошлом сезоне
08 июля 2022, 14:41 | Обновлено 08 июля 2022, 14:45
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Нападающий ФК «Кремень» Денис Галата может усилить «Ингулец».
21-летний форвард команды из Кременчуга сыграл в прошлом сезоне Первой лиги 19 матчей и забил 6 мячей. Галата – воспитанник «Ворсклы».
В прошлом сезоне, который был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, «Ингулец» занял 14-е место в Премьер-лиге.
Новый сезон в Премьер-лиге начнется 23 августа. Часть матчей чемпионата пройдет за границей.
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