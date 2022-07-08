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Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 14:41 | Обновлено 08 июля 2022, 14:45
185
0

Ингулец может подписать форварда Кремня

В активе Дениса Галаты 6 голов в прошлом сезоне

08 июля 2022, 14:41 | Обновлено 08 июля 2022, 14:45
185
0
Ингулец может подписать форварда Кремня
ФК Кремень. Денис Галата

Нападающий ФК «Кремень» Денис Галата может усилить «Ингулец».

21-летний форвард команды из Кременчуга сыграл в прошлом сезоне Первой лиги 19 матчей и забил 6 мячей. Галата – воспитанник «Ворсклы».

В прошлом сезоне, который был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, «Ингулец» занял 14-е место в Премьер-лиге.

Новый сезон в Премьер-лиге начнется 23 августа. Часть матчей чемпионата пройдет за границей.

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Ингулец Кремень Кременчуг Денис Галата
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Источник Sportarena
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