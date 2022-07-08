ОФИЦИАЛЬНО. Агробизнес пропустит следующий сезон Первой лиги

Клуб Первой лиги «Агробизнес» официально сообщил о своих планах пропустить следующий сезон украинского первенства и вернуться к соревнованиям через год:

«В связи с полномасштабным вторжением России в Украину наш клуб принял решение пропустить сезон 2022/23 в Первой лиге, приостановить членство в ПФЛ, оставаясь в статусе профессионального клуба и возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне 2023/24. Как известно, ПФЛ предложила опцию, разрешающую в условиях военного времени, отказавшись от участия в соревнованиях ПФЛ, сохранить профессиональный статус клуба и возобновить участие в соревнованиях в следующих сезонах.

Этим, кроме ФК «Агробизнес», уже воспользовался ряд клубов Первой лиги. Сейчас наши ориентиры перестроены в защиту Украины от захватчиков, помощь тем, кто отстаивает нашу независимость».