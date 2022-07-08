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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Агробизнес пропустит следующий сезон Первой лиги
Украина. Первая лига
08 июля 2022, 14:28 | Обновлено 08 июля 2022, 14:31
711
3

ОФИЦИАЛЬНО. Агробизнес пропустит следующий сезон Первой лиги

Клуб планирует возобновить выступления в сезоне 2023/2024

08 июля 2022, 14:28 | Обновлено 08 июля 2022, 14:31
711
3
ОФИЦИАЛЬНО. Агробизнес пропустит следующий сезон Первой лиги

Клуб Первой лиги «Агробизнес» официально сообщил о своих планах пропустить следующий сезон украинского первенства и вернуться к соревнованиям через год:

«В связи с полномасштабным вторжением России в Украину наш клуб принял решение пропустить сезон 2022/23 в Первой лиге, приостановить членство в ПФЛ, оставаясь в статусе профессионального клуба и возобновить участие в соревнованиях ПФЛ в сезоне 2023/24. Как известно, ПФЛ предложила опцию, разрешающую в условиях военного времени, отказавшись от участия в соревнованиях ПФЛ, сохранить профессиональный статус клуба и возобновить участие в соревнованиях в следующих сезонах.

Этим, кроме ФК «Агробизнес», уже воспользовался ряд клубов Первой лиги. Сейчас наши ориентиры перестроены в защиту Украины от захватчиков, помощь тем, кто отстаивает нашу независимость».

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Агробизнес Первая лига Украины российско-украинская война
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Источник ФК Агробизнес
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Комментарии 3
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OKs100
То есть, в УПЛ будет около 4-6 клубов, плюс ещё 8-10 клубов суммарно в первой и второй лиге.
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0
Октавий Фландрийский
Неужели начали появляться люди, которые начали понимать, что если весь народ страны не выйдет на защиту Украины, то потом футбол триста лет никому не нужен будет....
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0
Макс Максов
Як ПФЛ збере по 16 клубів, на 1 і 2 лігу? З такими заявами кожного дня, не зрозуміло...
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0
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