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  4. Андрей ЦУРИКОВ: «После долгого перерыва тренировки даются тяжело»
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 14:19 | Обновлено 08 июля 2022, 14:21
146
0

Андрей ЦУРИКОВ: «После долгого перерыва тренировки даются тяжело»

Лидер «Александрии» рассказал о подготовке команды

08 июля 2022, 14:19 | Обновлено 08 июля 2022, 14:21
146
0
Андрей ЦУРИКОВ: «После долгого перерыва тренировки даются тяжело»
ФК Александрия. Андрей Цуриков

Полузащитник «Александрии» Андрей Цуриков рассказал о старте подготовки команды к новому сезону УПЛ.

«Команда пропустила очень много времени. Мы только начали подготовку. Сейчас тяжело. Постепенно накапливается усталость. Есть куда расти. Акцент делаем на физическую подготовку. Тактические упражнения будут отложены на вторую половину сборов. Нужно побегать, хоть нам этого и не хочется.

Всегда стремимся выигрывать. Уступили в товарищеском матче СК «Полтава» (1:2), хотя по игре смотрелись хорошо, создали много голевых моментов. Подвела реализация, еще и погодные условия были не наилучшими. Немного расстроились, но это была только наша первая игра. Ничего страшного не произошло. Двигаемся дальше», - сказал Цуриков.

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Андрей Цуриков Александрия
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Источник Футбол 1/2/3
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