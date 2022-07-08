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Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 13:09 | Обновлено 08 июля 2022, 13:10
691
1

Олейник покинул СИК и намерен вернуться в Украину

Экс-игрок «Металлиста» покидает Финляндию

08 июля 2022, 13:09 | Обновлено 08 июля 2022, 13:10
691
1
Олейник покинул СИК и намерен вернуться в Украину
ФК СИК. Денис Олейник

Известный украинский полузащитник Денис Олейник сообщил о том, что принял решение покинуть финский СИК, за который выступал с 2018 года. 35-летний ветеран планирует вернуться в Украину:

«Это действительно значимо для меня. Я всегда хотел завершить карьеру футболиста на родине в Украине. Особенно сейчас, в той сложной ситуации, в которой сейчас находится моя страна, мне важно уехать сейчас – показать своим землякам, что я не боюсь. Хочу показать поддержку и пример, помочь чем смогу.

Конечно, принятие решения было очень сложным как для меня, так и для клуба, потому что за четыре года, что я в СИК, я всегда был доволен. Я получил поддержку от всех. Клуб сделал все возможное, чтобы у меня все было хорошо. Каждый раз, когда мне нужна была помощь, клуб помогал мне.

СИК теперь в моем сердце. Я всегда буду его поддерживать и следить за тем, что происходит в клубе. Я также надеюсь вернуться однажды. Может быть, заниматься чем-то другим, кроме игры, но я надеюсь снова вернуться в клуб. Моя семья, мои дети и моя мама останутся в Сейняйоки, пока я не вернусь. Они любят Финляндию, а мои дети любят Сейняйоки. Они всегда приходят смотреть игры.

Напоследок хочу сказать спасибо СИК за то, что они поняли мою ситуацию и отпустили меня в Украину. Конечно, я понимаю, что решение отпустить меня именно сейчас далось клубу непросто. Я также надеюсь, что другие люди также поймут мое решение. Я люблю фанатов СИК! Я чувствую, что мы всегда получали от них поддержку для команды и меня. Я действительно ценю это».

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