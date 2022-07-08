Евгений КРАСНИКОВ: «В Днепре-1 нужно создать команду и бороться за бронзу»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников пока не знает, какие точно перед ним и тренером Александром Кучером будут поставлены задачи, если оба перейдут в «Днепр-1».

«Если мы с Кучером примем предложение «Днепра-1», то уже будем потом обсуждать задачи. Понятно, что если нам скажут бороться за титул в этом сезоне... Это очень сложно, и мы вряд ли тогда согласимся. А так нужно создать команду, выступить в еврокубках хорошо».

«Побороться минимум за 3-е место, ведь есть еще «Ворскла» и «Заря». Конечно, «Шахтер» и «Динамо» теряют игроков, но они остаются основными претендентами на титул», - сказал Красников.