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  4. Евгений КРАСНИКОВ: «В Днепре-1 нужно создать команду и бороться за бронзу»
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 11:49 | Обновлено 08 июля 2022, 12:12
748
0

Евгений КРАСНИКОВ: «В Днепре-1 нужно создать команду и бороться за бронзу»

Борьба за топ-3 и хорошие выступления в еврокубках

08 июля 2022, 11:49 | Обновлено 08 июля 2022, 12:12
748
0
Евгений КРАСНИКОВ: «В Днепре-1 нужно создать команду и бороться за бронзу»
scdnipro1.com.ua

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников пока не знает, какие точно перед ним и тренером Александром Кучером будут поставлены задачи, если оба перейдут в «Днепр-1».

«Если мы с Кучером примем предложение «Днепра-1», то уже будем потом обсуждать задачи. Понятно, что если нам скажут бороться за титул в этом сезоне... Это очень сложно, и мы вряд ли тогда согласимся. А так нужно создать команду, выступить в еврокубках хорошо».

«Побороться минимум за 3-е место, ведь есть еще «Ворскла» и «Заря». Конечно, «Шахтер» и «Динамо» теряют игроков, но они остаются основными претендентами на титул», - сказал Красников.

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Источник Денисов Time
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