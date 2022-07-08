Испания08 июля 2022, 12:02 | Обновлено 08 июля 2022, 12:12
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ОФИЦИАЛЬНО. Пепе Рейна вернулся в Вильярреал
Опытный вратарь покинул «Лацио»
08 июля 2022, 12:02 | Обновлено 08 июля 2022, 12:12
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«Вильярреал» официально сообщил о подписании голкипера Пепе Рейны. Контракт рассчитан на один год.
Рейна перешел в «Вильярреал» в качестве свободного агента, перед этим расторгнув контракт с «Лацио», за который выступал с 2020 года.
Ранее Рейна уже выступал за «Вильярреал» в 2002 – 2005 годах. В прошлом сезоне на счету 39-летнего голкипера 17 матчей за «Лацио» во всех турнирах.
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