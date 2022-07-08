ОФИЦИАЛЬНО. Пепе Рейна вернулся в Вильярреал

«Вильярреал» официально сообщил о подписании голкипера Пепе Рейны. Контракт рассчитан на один год.

Рейна перешел в «Вильярреал» в качестве свободного агента, перед этим расторгнув контракт с «Лацио», за который выступал с 2020 года.

Ранее Рейна уже выступал за «Вильярреал» в 2002 – 2005 годах. В прошлом сезоне на счету 39-летнего голкипера 17 матчей за «Лацио» во всех турнирах.