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  4. ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму
Англия
08 июля 2022, 11:25 | Обновлено 08 июля 2022, 12:13
624
0

ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму

Футболки выполнены в ретро-стиле

08 июля 2022, 11:25 | Обновлено 08 июля 2022, 12:13
624
0
ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму
ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально представил домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в ретро-стиле под начало 90-х годов прошлого века.

Что интересно, в презентации принял участие и Криштиану Роналду, который сейчас активно пытается покинуть клуб:

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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