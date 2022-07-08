ФОТО. Манчестер Юнайтед презентовал новую домашнюю форму

«Манчестер Юнайтед» официально представил домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в ретро-стиле под начало 90-х годов прошлого века.

Что интересно, в презентации принял участие и Криштиану Роналду, который сейчас активно пытается покинуть клуб: