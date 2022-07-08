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  4. Сергей СТОРОЖЕНКО: «Мое мнение: чемпионат УПЛ начинать не нужно»
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 11:25 |
1322
2

Сергей СТОРОЖЕНКО: «Мое мнение: чемпионат УПЛ начинать не нужно»

Функционер считает, что сейчас слишком опасно проводить матчи

08 июля 2022, 11:25 |
1322
2
Сергей СТОРОЖЕНКО: «Мое мнение: чемпионат УПЛ начинать не нужно»
facebook.com/metalist1925kh

Сергей Стороженко, заместитель главы наблюдательного совета «Металлиста 1925», считает, что УПЛ вообще не нужно начинать чемпионат, который, скорее всего, не будет доигран.

-  А сейчас я не уверен, что чемпионат вообще состоится, будет доигран и проведен. Мое мнение, что его и начинать не стоит.

- Вы имеете в виду безопасность участников?

- Конечно. Враг настолько циничен и злобен, что обязательно нанесет удар во время матча. Я считаю, нельзя рисковать спортсменами, тренерами, административно-техническим персоналом, арбитрами и официальными лицами. Опасность колоссальная, где бы ни проводился матч. Во Львове ли, Ужгороде – не имеет никакого значения. Агрессор достает ракетами и из Черного моря, и из Каспия, и из приграничных областей. Кто ответит за жизни людей? Никто. Получается коллективная безответственность.

Надо выйти и честно сказать, что проведение чемпионата в сложившихся условиях невозможно. Когда весь мир отказался от сотрудничества с РФ, а ее спортсмены и клубы отстранены от всех соревнований, то агрессор, несомненно, захочет исключить из этого процесса и нас, но уже физически.

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Металлист 1925 Сергей Стороженко чемпионат Украины по футболу
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Источник FanDay
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Комментарии 2
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ss2000
Чемпіонат треба проводити за кордоном , і спокійніше і футбол можна зберегти хочь на якомусь рівні.
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+1
Вячеслав Федак
Емоційно дуже хочеться Чемпіонату, а по суті СМС правий на100%.
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+1
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