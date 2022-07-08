Сергей СТОРОЖЕНКО: «Мое мнение: чемпионат УПЛ начинать не нужно»
Функционер считает, что сейчас слишком опасно проводить матчи
Сергей Стороженко, заместитель главы наблюдательного совета «Металлиста 1925», считает, что УПЛ вообще не нужно начинать чемпионат, который, скорее всего, не будет доигран.
- А сейчас я не уверен, что чемпионат вообще состоится, будет доигран и проведен. Мое мнение, что его и начинать не стоит.
- Вы имеете в виду безопасность участников?
- Конечно. Враг настолько циничен и злобен, что обязательно нанесет удар во время матча. Я считаю, нельзя рисковать спортсменами, тренерами, административно-техническим персоналом, арбитрами и официальными лицами. Опасность колоссальная, где бы ни проводился матч. Во Львове ли, Ужгороде – не имеет никакого значения. Агрессор достает ракетами и из Черного моря, и из Каспия, и из приграничных областей. Кто ответит за жизни людей? Никто. Получается коллективная безответственность.
Надо выйти и честно сказать, что проведение чемпионата в сложившихся условиях невозможно. Когда весь мир отказался от сотрудничества с РФ, а ее спортсмены и клубы отстранены от всех соревнований, то агрессор, несомненно, захочет исключить из этого процесса и нас, но уже физически.
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