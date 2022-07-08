Днепр-1 планирует базироваться в Словакии и приезжать на матчи в Украину

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников, который вскоре перейдет на работу в «Днепр-1», рассказал о том, где будет базироваться команда в течение сезона.

«Этот вопрос лучше задать исполнительному директору Андрею Русолу, но план такой: сборы в Словении, базироваться в Словакии, а играть в Ужгороде».

«Плюс есть момент, что команды УПЛ, играющие в еврокубках, матчи между собой могут играть в другой стране», - сказал Красников.