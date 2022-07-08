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  4. Днепр-1 планирует базироваться в Словакии и приезжать на матчи в Украину
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 09:27 |
241
0

Днепр-1 планирует базироваться в Словакии и приезжать на матчи в Украину

Клуб будет базироваться в Словакии

08 июля 2022, 09:27 |
241
0
Днепр-1 планирует базироваться в Словакии и приезжать на матчи в Украину
scdnipro1.com.ua

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников, который вскоре перейдет на работу в «Днепр-1», рассказал о том, где будет базироваться команда в течение сезона.

«Этот вопрос лучше задать исполнительному директору Андрею Русолу, но план такой: сборы в Словении, базироваться в Словакии, а играть в Ужгороде».

«Плюс есть момент, что команды УПЛ, играющие в еврокубках, матчи между собой могут играть в другой стране», - сказал Красников.

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Днепр-1 Евгений Красников чемпионат Украины по футболу
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Источник Денисов Time
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