Украина. Премьер лига08 июля 2022, 09:27 |
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Днепр-1 планирует базироваться в Словакии и приезжать на матчи в Украину
Клуб будет базироваться в Словакии
08 июля 2022, 09:27 |
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Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников, который вскоре перейдет на работу в «Днепр-1», рассказал о том, где будет базироваться команда в течение сезона.
«Этот вопрос лучше задать исполнительному директору Андрею Русолу, но план такой: сборы в Словении, базироваться в Словакии, а играть в Ужгороде».
«Плюс есть момент, что команды УПЛ, играющие в еврокубках, матчи между собой могут играть в другой стране», - сказал Красников.
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