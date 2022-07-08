Евгений КРАСНИКОВ: «Не будем забирать в Днепр половину состава Металлиста»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников, который вместе с тренером Александром Кучером близок к переходу в «Днепр-1», не планирует забирать с собой всех лучших игроков.

«Если мы с Кучером перейдем в «Днепр-1», то «Металлист» получит хорошие финансы, которые позволят клубу год или даже два достаточно добротно существовать».

«Переход ряда игроков в «Днепр-1» - одно из наших условий. У нас есть видение. Это не будет, что мы заберем половину состава. 2-3 человека и все», - сказал Красников.