Украина. Премьер лига08 июля 2022, 07:41 |
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ВИДЕО. Цель - победа над Фенербахче. Динамо готовится к матчам ЛЧ
Команда работает в Швейцарии
08 июля 2022, 07:41 |
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Футболисты киевского «Динамо» продолжают работу в Швейцарии, где команда готовится к матчам квалификации Лиги чемипонов против «Фенербахче».
9 июля киевляне сыграют спарринг с «Люцерном».
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