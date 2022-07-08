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  4. ВИДЕО. Цель - победа над Фенербахче. Динамо готовится к матчам ЛЧ
Украина. Премьер лига
08 июля 2022, 07:41 |
86
0

ВИДЕО. Цель - победа над Фенербахче. Динамо готовится к матчам ЛЧ

Команда работает в Швейцарии

08 июля 2022, 07:41 |
86
0
ВИДЕО. Цель - победа над Фенербахче. Динамо готовится к матчам ЛЧ
fcdynamo.kiev.ua

Футболисты киевского «Динамо» продолжают работу в Швейцарии, где команда готовится к матчам квалификации Лиги чемипонов против «Фенербахче».

9 июля киевляне сыграют спарринг с «Люцерном».

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Источник Sport.ua
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