Металлист не намерен пропускать сезон 2022/23

Харьковский «Металлист» намерен принять участие в сезоне 2022/23.

Слухи о будущем «Металлиста» появились на фоне возможного ухода в «Днепр-1» вице-президента Евгения Красникова и главного тренера Александра Кучера. Однако о снятии харьковской команды с турнира пока речь не идет.

«Днепр-1» предложил главному тренеру Металлиста Александру Кучеру возглавить команду, а Евгению Красникову – должность спортивного директора клуба.

По итогам прошлого сезона, который был завершен досрочно из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, «Металлист» вышел в УПЛ с первого места Первой лиги.

Новый сезон в украинском чемпионате ориентировочно стартует 23 августа.