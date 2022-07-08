Украинский вингер может перейти в узбекскую Бухару

Украинский вингер Николай Агапов может продолжить карьеру в узбекской Бухаре, которая выступает в местной Про лиге.

Вторую часть прошлого сезона 28-летний украинец провел в другом клубе из Узбекистана – «Машал», в составе которого забил 7 голов.



В Украине Агапов известен, в первую очередь, по выступлениям за «Альянс», за который выступал с 2020 года. В прошлом розыгрыше Первой лиги он сыграл за клуб из Липовой Долины 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Бухара» занимает 4-е место в турнирной таблице Про лиги после тринадцати сыгранных матчей.