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08 июля 2022, 04:04 | Обновлено 08 июля 2022, 04:05
48
0

Украинский вингер может перейти в узбекскую Бухару

Вторую часть прошлого сезона полузащитник провел в Узбекистане

08 июля 2022, 04:04 | Обновлено 08 июля 2022, 04:05
48
0
Украинский вингер может перейти в узбекскую Бухару
ФК Альянс. Николай Агапов

Украинский вингер Николай Агапов может продолжить карьеру в узбекской Бухаре, которая выступает в местной Про лиге.

Вторую часть прошлого сезона 28-летний украинец провел в другом клубе из Узбекистана – «Машал», в составе которого забил 7 голов.
 
В Украине Агапов известен, в первую очередь, по выступлениям за «Альянс», за который выступал с 2020 года. В прошлом розыгрыше Первой лиги он сыграл за клуб из Липовой Долины 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Бухара» занимает 4-е место в турнирной таблице Про лиги после тринадцати сыгранных матчей.

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Источник Sportarena
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