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  4. Бенфика купила защитника Коринтианса
Португалия
08 июля 2022, 03:45 | Обновлено 08 июля 2022, 03:46
28
0

Бенфика купила защитника Коринтианса

Жоао Виктор перешел в лиссабонский клуб из «Коринтианса» за 8,5 млн евро

08 июля 2022, 03:45 | Обновлено 08 июля 2022, 03:46
28
0
Бенфика купила защитника Коринтианса
ФК Бенфика

Португальская «Бенфика» оформила трансфер бразильского защитника Жоао Виктора.

23-летний центрбек перешел в лиссабонский клуб из «Коринтианса» за 8,5 млн евро. Бразилец заключил с «орлами» двухлетний контракт – до 30 июня 2024 года.

В этом сезоне Виктор провел 27 матчей за «Коринтианс», не отметившись результативными действиями.

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Источник ФК Бенфика
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