Бенфика купила защитника Коринтианса

Португальская «Бенфика» оформила трансфер бразильского защитника Жоао Виктора.

23-летний центрбек перешел в лиссабонский клуб из «Коринтианса» за 8,5 млн евро. Бразилец заключил с «орлами» двухлетний контракт – до 30 июня 2024 года.

В этом сезоне Виктор провел 27 матчей за «Коринтианс», не отметившись результативными действиями.