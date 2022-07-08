Португалия08 июля 2022, 03:45 | Обновлено 08 июля 2022, 03:46
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Бенфика купила защитника Коринтианса
Жоао Виктор перешел в лиссабонский клуб из «Коринтианса» за 8,5 млн евро
08 июля 2022, 03:45 | Обновлено 08 июля 2022, 03:46
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Португальская «Бенфика» оформила трансфер бразильского защитника Жоао Виктора.
23-летний центрбек перешел в лиссабонский клуб из «Коринтианса» за 8,5 млн евро. Бразилец заключил с «орлами» двухлетний контракт – до 30 июня 2024 года.
В этом сезоне Виктор провел 27 матчей за «Коринтианс», не отметившись результативными действиями.
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